Bennet non si ferma più, con il suo volantino Spacca Prezzi l’azienda sta riuscendo a convincere tantissimi consumatori ad acquistare direttamente nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza poter però accedere agli stessi sconti direttamente online sul sito ufficiale.

Il volantino è attivo ovunque in Italia fino al 10 febbraio 2021, anche se è importante sottolineare che il numero di scorte disponibili nei vari negozi sparsi per il territorio, è limitato, praticamente alla pari di un SottoCosto. Ciò sta a significare che dovrete affrettare la scelta, in modo da poter godere degli stessi sconti, e non rischiare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Per i codici sconto Amazon iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, riceverete ogni offerta in anteprima assoluta.

Bennet: gli sconti hanno prezzi mai visti prima

Gli sconti Bennet sono molto interessanti, poiché sono in grado di permettere all’utente di godere di riduzioni importanti sul prezzo finale di vendita, come ad esempio un Apple iPhone 11, in promozione a 649 euro, nella versione con 128GB di memoria integrata.

Passando anche per il decisamente più economico Samsung Galaxy A21s, proposto effettivamente a soli 149 euro, con 32GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Se interessati ad un tablet, sottolineiamo la presenza del Samsung Galaxy SM-T515, con 32GB di ROM e connettività 4G LTE, proposto a 199 euro per tutti i consumatori.

Il volantino Bennet è questo e molto altro ancora, se volete approfittare delle migliori occasioni che l’azienda ha deciso di riservare direttamente a voi, aprite subito le pagine che abbiamo inserito nell’articolo, vi aiuteranno a risparmiare il più possibile.