Il popolare servizio di streaming Netflix, sta attualmente testando una nuova funzione nell’applicazione per dispositivi Android. Si tratta di un timer che permette di preimpostare l’interruzione dello streaming al raggiungimento di un determinato limite di tempo.

A chi non è mai capitato di addormentarsi guardando un film o una serie TV, sia online che non. Su molti televisori è possibile inserire un timer entro il quale, se non si toccano bottoni, la TV si spegne. Anche Netflix sta testando un medesimo meccanismo. Ecco i dettagli.

Netflix testa un timer per bloccare lo streaming su Android

Nella giornata di ieri, è partito un test su scala globale, pertanto alcuni fortunati utenti dell’app di Netflix per Android hanno già adesso la possibilità di verificare in prima persona l’effettiva comodità o meno di questa nuova funzione. L’applicazione di Netflix permette di scegliere tra quattro timer: 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, fino alla fine del contenuto in riproduzione.

Al raggiungimento del limite di tempo preimpostato dall’utente, l’applicazione si chiuderà automaticamente. L’uso del timer è davvero molto semplice, basta infatti scegliere un contenuto da vedere e farne partire la riproduzione, cliccare sull’icona dell’orologio etichettata Timer in alto a destra e selezionare il timer desiderato tra quelli disponibili.

Sebbene questa prima fase di test sia limitata alla sola applicazione per Android e ai soli profili per adulti (ma la funzione sarebbe perfetta per i bambini), Netflix si servirà dei feedback raccolti per valutare la possibilità di implementare la feature anche su box TV e versione desktop. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.