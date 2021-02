Le offerte Expert hanno da sempre prezzi molto più bassi del normale, anche nel periodo corrente ognuno di noi si ritrova ad avere la possibilità di accedere a sconti speciali con i quali confrontarsi, nell’idea comunque di poter fruire di riduzioni notevoli su ogni acquisto effettuato.

L’idea di Expert è di rendere la campagna il più aperta e raggiungibile possibile, per questo motivo ha deciso di attivarla in ogni singolo punto vendita in Italia, ma sopratutto sul sito ufficiale. L’utente può acquistare dal divano di casa propria, e ricevere la merce a domicilio, a patto che comunque sia disposto a versare un piccolissimo contributo per la consegna (in caso contrario richiedetela in negozio, è sempre gratis). I prodotti, come al solito, sono distribuiti in versione no brand, con la garanzia legale di 24 mesi.

Expert: le offerte hanno prezzi molto più bassi

Con il volantino Expert gli utenti possono pensare di risparmiare moltissimo, ma quasi esclusivamente sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, qui infatti potranno accedere a soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9S, Motorola G9 Power, Motorola e6s, Huawei Y6p, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A73, Oppo A15, LG K42 o similari, tutti con prezzi che non andranno oltre i 300 euro.

Coloro che invece vorranno poi acquistare un wearable, potranno buttarsi direttamente su un ottimo Galaxy Fit 2, in vendita ad una cifra veramente molto più bassa del normale.