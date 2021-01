Vodafone è costantemente alla ricerca di nuovi clienti ed anche in queste settimane invernali cerca di garantire nuove promozioni a tutti coloro che desiderano attivare una nuova SIM. Il provider inglese privilegia, in base ad una consolidata politica commerciale, gli abbonati che effettuano la portabilità da altro provider.

In questi ultimi giorni di Gennaio, sono due le tariffe più importanti di Vodafone: la Special 100 Giga e la Special 50 Giga.

Vodafone, le migliori tariffe di fine mese sino a 100 Giga

La Special 100 Giga di Vodafone può essere definita come la migliore tariffa sul mercato della telefonia mobile allo stato attuale. Gli utenti possono beneficiare di un pacchetto che prevede telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS verso tutti e 100 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo è di soli 9,99 euro.

Oltre alla Special 100 Giga, i clienti di Vodafone possono anche considerare la Special 50 Giga. In questa circostanza, il pacchetto dei consumi prevede sempre telefonate no limits, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione sotto rete 4G. Il prezzo per il rinnovo è leggermente più basso: 7,99 euro ogni mese.

Sia nella prima che nella seconda circostanza, i clienti di Vodafone dovranno aggiungere un costo di attivazione dal valore di 10 euro. Per la sottoscrizione delle tariffe è necessario rivolgersi in uno store ufficiale del provider. L’attivazione online di queste offerte non è consentita. Solo gli attuali clienti di Iliad e di altri operatori virtuali potranno opzionare le due tariffe sul sito ufficiale di Vodafone.