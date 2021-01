Su Sky sono in arrivo settimane piene di appuntamenti e di grandi eventi. Da qui sino alla fine della primavera, gli abbonati della pay tv potranno gustarsi le partite di Serie A, tutta la Champions League, ma anche gli attesi ritorni della Formula 1 e del motomondiale. I palinsesti invernali e primaverili della pay tv saranno disponibili anche con la tecnologia dello streaming, utilizzando la piattaforma NOW TV.

Sky ed i canali streaming: le nuove promozioni previste da NOW TV

NOW TV agli occhi degli italiani si è oramai accreditato come un servizio di prima fascia. La piattaforma è vista inoltre dagli addetti ai lavori come la vera, e forse unica, alternativa ai servizi non leciti dello streaming IPTV.

Gli utenti che scelgono un piano per NOW TV tengono in considerazione molti fattori, a partire ovviamente dall’accessibilità. Il servizio per lo streaming di Sky è attualmente disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, ma anche su smart tv, console per videogiochi, pc.

Altro fattore importante, se non determinante, è quello dei costi. NOW TV rappresenta una grande fonte di risparmi rispetto ad un tradizionale abbonamento satellitare a Sky. Per i pacchetti di calcio e sport, i clienti dovranno pagare soltanto 29,99 euro ogni trenta giorni. Tutte le esclusive sono incluse.

In aggiunta allo sport ed al calcio, inoltre, gli abbonati di NOW TV potranno accedere anche ad altri pacchetti Sky, tra cui Cinema, Intrattenimento e Serie TV. Uno di questi ticket avrà un prezzo fisso di 9,99 euro al mese; la loro visione congiunta comporta una spesa di 19,99 euro.