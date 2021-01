Non è la prima volta che si parla insistentemente di CoopVoce, provider virtuale che ha scalato la classifica fino a diventare uno dei più interessanti. Il pubblico lo ritiene inoltre il più affidabile in assoluto secondo alcuni sondaggi effettuati, visto che mai nessuno ha ricevuto brutte sorprese dopo aver sottoscritto una delle sue promozioni mobili.

Effettivamente il percorso intrapreso ultimamente da questo gestore sembra essere quello giusto, soprattutto dopo i primi anni passati nell’oscurità. Inizialmente infatti nessuno sembrava volersi affidare alle promozioni telefoniche di CoopVoce, soprattutto a causa dei contenuti. Questi ultimi venivano definiti come troppo esigui e tenevano dunque lontana una buona cornice di pubblico che invece oggi non esita a valutare un cambio gestore. Una grande testimonianza è la nuova offerta disponibile sul sito ufficiale che costa veramente poco.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 costa solo 8,50 euro al mese ed include tutto

La nuova offerta di CoopVoce include al suo interno i migliori contenuti e per un prezzo estremamente conveniente.

Ci sono a disposizione infatti minuti senza alcun limite verso tutti i gestori di telefonia mobile e fissa, 1000 SMS verso tutti i gestori e infine anche 30 giga in 4G per navigare sul web. Questa promo viene proposta al pubblica al costo mensile di soli 8,50 euro, senza cambiare mai. Ovviamente ci sono anche alcuni servizi concessi gratuitamente di cui gli utenti possono usufruire. In più anche i già clienti potranno sottoscrivere la ChiamaTutti TOP 30, il tutto semplicemente pagando il costo di attivazione. Questo consiste in 9 euro da pagare una tantum.