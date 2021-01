Esselunga rinnova la propria campagna promozionale, individuata nell’ormai classica offerta tech, proponendo un qualcosa di completamente differente nelle mani dei tantissimi consumatori sul territorio nazionale.

Il risparmio convince, come al solito, anche se va detto che gli acquisti dovranno essere completati direttamente nei vari punti vendita, al momento il volantino non risulta essere raggiungibile online sul sito ufficiale. Come se non bastasse, purtroppo, le scorte sono anche estremamente limitate, un segnale importante che obbligherà gli utenti a stringere i tempi, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.

Scoprite le nuove offerte Amazon, ricevendo anche gratis tutti i codici sconto, direttamente a questo link.

Esselunga: quale è il nuovo sconto

Lo sconto lanciato direttamente nel volantino Esselunga si basa interamente sullo Huawei Y6p, in versione 2020, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, con il quale l’utente può confrontarsi senza troppe pretese, e spendendo solamente 115 euro.

La scheda tecnica parla di un display IPS LCD da 6.3 pollici, accoppiato con un processore octa-core, 3GB di RAM e 64GB di memoria interna; lo sblocco del terminale può avvenire tramite il sensore per le impronte digitali, senza dimenticare comunque la presenza della tripla fotocamera posteriore, del chip NFC e dell’ampia batteria da 5000mAh.

Il prodotto non integra i servizi Google, ciò sta a significare che dovrete affidarvi interamente agli Huawei Mobile Services, oggi comunque in grande ascesa ed espansione. La versione distribuita è no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

I dettagli del volantino Esselunga li potete trovare sul sito ufficiale.