Le sorprese disponibili da MediaWorld sono pressoché infinite, grazie alla presenza di un volantino che nasconde incredibili sconti, con i quali gli utenti possono avvicinarsi a prodotti di altissimo livello, a prezzi molto più bassi del normale, almeno rispetto ai listini del periodo.

Grazie alla corrente campagna promozionale, il cliente può acquistare anche dal divano di casa propria, in questo caso però la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi a pagamento, indipendentemente dalla categoria merceologica o dal livello di prezzo raggiunto, in genere non supera ad ogni modo i 10 euro.

Coloro che invece vorranno affidarsi alla rateizzazione, possono optare per un Tasso Zero in 10 o 20 mensilità fisse, a patto che la spesa complessiva vada oltre i 199 euro. Il volantino, come indicato, è valido anche in negozio fino al 31 gennaio 2021, senza limitazioni particolari sul numero di scorte disponibili.

Correte sul nostro canale Telegram per avere gratis i codici sconto Amazon e tutte le nuove offerte speciali.

MediaWorld: queste sono le offerte del nuovo anno

Il prodotto su cui MediaWorld ha deciso di puntare veramente molto è l’Apple iPhone 11 Pro, consapevole del lancio sul mercato del nuovo modello, l’azienda ha cercato di scontare l’ex top di gamma, oggi disponibile all’acquisto a 1199 euro nella versione con memoria interna di 64GB.

Il mondo Android viene invece attraversato da importanti sconti applicati direttamente su modelli relativamente economici, del calibro di Samsung Galaxy A12, Galaxy A21, Xiaomi Redmi 9, Oppo Reno 4 o Redmi Note 9.

Il volantino MediaWorld è elencato direttamente nel nostro articolo per tutte le informazioni del caso.