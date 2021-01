Coop e Ipercoop rilanciano la sfida alle dirette concorrenti della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale mirata su alcuni smartphone di fascia medio-bassa, resi disponibili a prezzi complessivamente ridotti, almeno rispetto al listino.

Gli acquisti, a differenza della soluzione precedente, possono essere completati solamente in negozio, ciò sta a significare che sarete costretti a recarvi personalmente in un punto vendita Coop o Ipercoop per poter approfittare dell’ottima riduzione attivata dall’azienda. Il prodotto viene commercializzato in versione no brand (salvo indicazione differente) e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: tutte le offerte più speciali

Il volantino Coop e Ipercoop propone alcune offerte abbastanza interessanti, tra le migliori spiccano Oppo A72, un modello lanciato nel corso del 2020 con un listino di 279 euro, a 179 euro, per scendere poi verso Xiaomi Mi 10 Lite a 299 euro, TCL 10 SE a 149 euro, Wiko Y50 a 59 euro o Wiko View 4 Lite a 99 euro.

Nell’eventualità in cui foste interessati ad un tablet, segnaliamo la presenza del Samsung SM-T510, con display da 10,1 pollici, sistema operativo Android 9 e processore octa-core, alla modica cifra di 169 euro. Quest’ultima sarà valida solamente per coloro che esibiranno una tessera SocioCoop, in caso contrario il prezzo sarà di 219 euro.

Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale discussa nell’articolo, abbiamo pensato di inserire le immagini, come galleria fotografica, qui sotto, basterà aprirle per scoprire i prezzi più bassi, ricordando comunque che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati in negozio.