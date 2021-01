Sky da più di sei mesi garantisce ai suoi clienti la possibilità di attivare offerte e tariffe per la Fibra Ottica. La pay tv infatti si è trasformata, dallo scorso mese di Giugno, in una vera e propria media company. Gli abbonati che scelgono un piano satellitare avranno quindi anche la possibilità di attivare un piano di telefonia fissa con internet e telefonate incluse.

Sky, le iniziative di Sky per la telefonia: Fibra ottica gratis per questi clienti

Ovviamente Sky garantisce le migliori occasioni ai clienti che nel corso di questi anni hanno dimostrato piena fedeltà verso la piattaforma satellitare. Coloro che hanno già effettuato l’iscrizione sulla piattaforma Extra, potranno beneficiare dei servizi internet con costi azzerati per i primi mesi.

Il modello previsto dal gruppo commerciale prevede un duplice schema. Coloro che hanno un abbonamento attivo alla tv satellitare potranno utilizzare la Fibra ottica di Sky per tre mesi a costo zero. La migliore iniziativa è comunque dedicata a chi ha un piano di abbonamento attivo da almeno sei anni. In questo caso sono previsti sei mesi a costo zero per Fibra ottica e telefonate.

Nelle ultime settimane, in aggiunta alle classiche offerte per i canali satellitari, Sky ha lanciato anche le prime offerte all inclusive con la componente televisiva più quella satellitare. Al costo di 39,99 euro, i nuovi clienti potranno avere un ticket con i canali del pacchetto Intrattenimento più i servizi della Fibra Ottica per la navigazione internet ad alta velocità. Il prezzo è bloccato per i primi 18 mesi.