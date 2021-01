Gli sconti attivati da Comet nel periodo corrente sono assolutamente interessanti, raccolgono una miriade di prezzi molto più bassi del normale, con i quali gli utenti possono interfacciarsi per l’acquisto di prodotti di alto livello, anche legati a categorie richiestissime.

Per agevolare il più ampio acquisto sul territorio nazionale, Comet ha pensato di attivare la stessa campagna anche online sul sito ufficiale, in questo modo l’utente potrà acquistare dal divano di casa propria senza difficoltà di alcun tipo, ed in parallelo godere della spedizione gratuita, a patto che la spesa superi i 49 euro (senza vincoli particolari).

Comet: il volantino con gli sconti più speciali

Il prodotto che tutti dovrebbero acquistare da Comet, è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone estremamente interessante ed oggi divenuto quasi più economico del previsto, poiché può essere acquistato con un esborso finale di 649 euro, che a conti fatti è tutt’altro che elevato (data la qualità del prodotto stesso).

In alternativa vi possiamo proporre dispositivi marchiati Android, tra cui spiccano tantissimi medi di gamma, quali sono ad esempio Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, LG K22, Galaxy A20s, Galaxy A31, Oppo Reno 4Z 5G, Oppo A15, Oppo A53s o LG K42, tutti con un prezzo che non andrà mai oltre i 269 euro necessari per acquistare il Samsung Galaxy A51.

Gli sconti Comet proseguono, per questo motivo potete continuare a scoprire i singoli prezzi bassi aprendo le pagine che abbiamo elencato nel nostro articolo.