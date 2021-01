Unieuro ha in serbo per gli utenti un volantino assolutamente pazzesco, un Fuoritutto con il quale il cliente potrà pensare di accedere a prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, senza rinunciare ai prodotti di altissima qualità.

La campagna promozionale, a differenza di quanto vediamo ad esempio da Trony, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale, e non solo in negozio. Coloro che decideranno di affidarsi all’e-commerce, è importante ricordarlo, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita nel momento in cui si supereranno i 49 euro di spesa effettivi. Il Tasso Zero è presente, dovrete effettuare un ordine di almeno 199 euro ed attendere l’approvazione da parte della finanziaria.

Unieuro è sorprendente: il suo volantino mette le ali agli sconti

Il motivo per cui il volantino Unieuro attira moltissimo l’attenzione dei consumatori, è legato principalmente alla grande capacità dell’azienda di riuscire a scontare ottimi prodotti, a prezzi molto più bassi del normale.

I due top di gamma coinvolti sono Xiaomi Mi 10T Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G; il modello dell’azienda cinese fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, di conseguenza risulta essere possibile godere di un Qualcomm Snapdragon 865 e di un display IPS LCD di alto livello, dietro il pagamento di soli 549 euro.

In alternativa il Galaxy S20 Ultra è chiaramente il top del top del 2020, per questo motivo ancora oggi saranno necessari 999 euro per il suo acquisto definitivo.