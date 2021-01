Square Enix ha annunciato che Balan Wonderworld, il platform d’azione dai creatori di Sonic the Hedgehog che era rivelato lo scorso anno in uno dei Mini Directs di Nintendo, riceverà una demo gratuita disponibile il 28 gennaio.

Maggiori informazioni sulla demo

La demo sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Steam e Nintendo Switch. I giocatori potranno provarlo in modalità giocatore singolo o con amici e familiari in modalità cooperativa locale.

Con due giocatori, sarai in grado di prendere il controllo di entrambi i personaggi principali, Leo ed Emma, ​​e potrai esplorare come i loro diversi costumi aprono nuove strade che non sono disponibili in modalità giocatore singolo.

I giocatori avranno la possibilità di dare un’occhiata a 3 dei 12 mondi di Balan Wonderworld attraverso questa demo. Il primo si chiama The Man Who Rages Against the Storm e ha due atti giocabili più un boss. Il mondo è una fattoria che si estende su dolci colline, ornata di raccolti giganteschi. Leo ed Emma incontreranno un contadino di nome Jose Gallard, il cui campo di grano è stato decimato da una tempesta, e dovrà assumere l’incarnazione della sua disperazione.

Il secondo mondo che vedremo nella demo è World 4: The Boy Who would Be One with the Wind. Questo mondo è ispirato da un ragazzo di nome Chang Haoyu, innamorato del cielo aperto. Parti di biciclette e isole galleggianti di varie dimensioni sono sparse nel cielo di questo mondo e diversi costumi come Soaring Sheep e Aero Acrobat renderanno la navigazione nel cielo più gestibile. Solo l’Atto 1 di questo mondo sarà giocabile nella demo.

Il terzo e ultimo mondo che vedremo nella demo è World 6: The Girl and the Kitten. Questo mondo segue Cass Milligan e il suo ricordo dell’incontro con un gattino attraverso un paesaggio magico completo di caramelle, libri fluttuanti e misteriosi edifici pieni di ingranaggi meccanici.