Se stai attivando ora una nuova SIM WINDTRE sicuramente avrai il piano New Basic di base. Successivamente, su questo si potrà attivare un’offerta prevista dall’operatore telefonico, la quale include minuti, SMS e Giga ad un costo fisso mensile. Il piano costa ben 4 euro al mese, e la cifra non deve essere pagata nel momento in cui il cliente attiva una delle offerte WINDTRE con tutto incluso. Scopriamo di seguito i costi previsti dal piano base:

numeri nazionali fissi e cellulari: 29 centesimi al minuto con tariffazione al secondo senza scatto alla risposta;

MMS: 50 centesimi;

notifica SMS: 29 centesimi;

videochiamate verso WINDTRE: 50 cent al minuto;

videochiamate verso altri operatori: 1 euro al minuto;

navigazione internet: 1GB a 0,99 cent al giorno;

i 4 euro al mese includono traffico di pari importo;

Oltre a ciò, sono inclusi i servizi SMS Ti Ho Cercato, Segreteria Telefonica, SMS di ricevuta di ritorno (il servizio è disponibile e disabilitato. In caso di attivazione è a pagamento: 29 cent/SMS). Infine, tutti i clienti ricaricabile possono effettuare un cambio di piano in via del tutto gratuita.

WINDTRE: Roaming Zero ancora disponibile in UK anche dopo Brexit

Anche in questo momento delicato in cui i viaggi non sono sicuramente importanti, urge la segnalazione di queste due informazioni: la prima riguarda l’adeguamento di WINDTRE al Roaming Zero secondo quanto previsto dall’UE, ovvero che i Giga a disposizione aumentano e si adeguano al calo del loro costo all’ingrosso. La seconda riguarda i viaggi nel Regno unito, paese che dal 1° gennaio 2021 è fuori dall’Unione Europea. Sul sito ufficiale dell’operatore si legge

“Per il Regno Unito, al momento e fino a diversa espressa indicazione, WindTre applica la stessa tariffazione valida per i Paesi compresi nell’Unione Europea.”

Dunque, anche chi, per qualsiasi motivo, dovrà andare nel Regno Unito, le situazioni tariffarie non cambiano.