Chi ricorda il buon vecchio Nokia 3310? Siamo quasi sicuri che, se non sei nato negli anni Duemila, anche tu avrai posseduto – o quanto meno visto – una delle icone intramontabili degli anni Novanta. Il cellulare indistruttibile, che se anche fosse caduto da un grattacielo non si sarebbe rotto. Il cellulare di Snake! Il gioco che ha accompagnato la nostra adolescenza. Beh, se ancora hai in casa un Nokia 3310 in buone condizioni estetiche e funzionante, sappi che qualora volessi venderlo, ti potrebbe fruttare un bel po’ di soldi.

Su VintageMobile, un portale online che si occupa della rivendita di vecchi cellulari. potrai scoprire quanto viene attualmente valutato un cellulare del passato e a che prezzo potrà essere venduto. In questo articolo, abbiamo raccolto alcuni dei modelli più desiderati e pagati dai collezionisti.

Nokia 3310 e altri vecchi cellulari che oggi possono valere tantissimo