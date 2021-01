L’ultimo modello della linea MIX di Xiaomi è stato rilasciato nel maggio 2019, ed è da allora che il pubblico sta attendendo un suo successore.

Le ultime indiscrezioni però sembrerebbero intravedere l’attesissimo Xiaomi Mi Mix 4 per questo 2021. Un recente rapporto ha affermato che questo dispositivo verrà fornito con la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo, similmente a quanto visto con il ZTE Axon 20 5G. Scopriamo maggiori dettagli.

Xiaomi Mi Mix 4 debutterà durante questo 2021?

Nelle ultime ore è anche apparso nel codice del sito ufficiale nel nostro Continente della società un riferimento proprio a questo dispositivo, il che andrebbe ad avvalorare ulteriormente quanto dichiarato dal noto leaker DigitalChatStation in merito ad una sua futura quanto breve uscita.

Ad ogni modo, il modello Mi Mix 4 dovrebbe arrivare dopo il lancio di Xiaomi Mi 11 Pro. Quest’ultimo dovrebbe essere lanciato tra febbraio e marzo 2021. Vi ricordiamo che la variante base del Mi 11 è già stata annunciata in Cina. Da molto tempo si vocifera in merito al Mi Mix 4, infatti alcuni rumors usciti a fine 2019, descrivevano un possibile lancio a gennaio 2020, che però ancora non è arrivato.

Lo smartphone non è mai comparso durante l’appena finito CES 2020, ma a quanto pare quest’anno potrebbe essere quello giusto per l’arrivo del dispositivo. Possiamo solamente sperare che il colosso cinese non venga bloccato in qualche modo a causa del suo inserimento nella blacklist da parte dell’amministrazione dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Vi terremo comunque aggiornati nelle prossime settimane.