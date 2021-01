Una delle funzionalità più richieste dalla community di Pokémon Go è sempre stata quella di vedere gli altri giocatori online. Tuttavia, Niantic non ha mai implementato la funzione, e i giocatori potevano vedere solo se stessi oltre al massimo a qualche NPC facente parte del Team Rocket e poco altro. È limitata alle battaglie PvP la possibilità di vedere qualche altro giocatore, a cui si danno dei codici di invito.

Ora però, la situazione potrebbe cambiare. Di fatto, nell’evento dedicato a Kanto all’interno del Pokémon Go Tour, pare che alcuni player selezionati avranno l’opportunità di essere visti sulla mappa dagli altri giocatori, un po’ come se fossero dei normali NPC che compaiono casualmente nel momento in cui si avvicina.

Trainers, we’re excited to announce that you’ll soon have a chance to appear as a Trainer character in Pokémon GO.

Introducing our #PokemonGOTourContest! We can’t-o wait to see your submissions! https://t.co/fRvHhVlLZj pic.twitter.com/i8PKcfSJT4

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) January 4, 2021