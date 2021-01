Vodafone: avete tempo fino al 31 gennaio per aderire alla promo Now TV

Ricordate quella super promo che mesi fa lasciò tutti sconcertati? Stiamo parlando dell’offerta proposta dall’operatore rosso secondo la quale, chi avesse sottoscritto un abbonamento con Vodafone TV entro l’11 gennaio avrebbe ottenuto 6 mesi di Now tv Cinema in regalo. Ebbene, è stato prolungato il tempo di scadenza che adesso è arrivato al 31 gennaio. Vediamo però le info che ci mancano.

Vodafone: Now tv ancora disponibile fino al 31 gennaio!

Non manca molto alla sua scadenza, ma sono pur sempre 2 settimane in più! Se consideriamo poi che la promo di Vodafone doveva concludersi il giorno 11 gennaio, possiamo dire di essere fortunati. Ciò significa anche che, entro il 31 gennaio, i clienti che attiveranno i pacchetti streaming di Vodafone TV, avranno Now tv gratis per 6 mesi compreso nell’offerta. Cambia dunque la condizione per ottenere il regalo, prima infatti la Vodafone XMas Gift prevedeva anche le nuove attivazioni di alcune offerte di rete mobile, con le offerte di rete fissa e per i già clienti che entravano in Giga Family.

Insomma, per questi utenti la promo è effettivamente scaduta il giorno 11 gennaio. Se invece volete attivare uno dei pacchetti di Vodafone TV allora avrete compresi anche i 6 mesi di Now tv gratis (non dovrete però superare il 31 gennaio, salvo nuova proroga). Riepilogando, quali saranno i vantaggi?

La promozione di Vodafone del pacchetto cinema, darà accesso al catalogo on demand dei film con oltre 1000 titoli. Per 6 mesi avrete tutto gratis, al settimo mese però partirà il primo accredito, pari a 9,99 euro. Qualora non desideraste continuare, basterà disattivare direttamente dal sito l’abbonamento 24 ore prima del termine del periodo gratis.