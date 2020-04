NOW TV vuole sconfiggere Sky e Netflix e proprio per questo ha deciso dal mese prossimo di introdurre nuovi pacchetti a partire da 3,99 euro al mese. I ticket spariranno e si trasformeranno in Pass con una nuova offerta Pass Kids che vuole sfidare Disney+.

Il nuovo listino è in vigore dal 27 Maggio 2020 e coinvolgerà anche i vecchi clienti che proprio in queste ore stanno ricevendo un’email che li informa del cambiamento dell’offerta senza costi aggiuntivi.

Come ben sappiamo proprio NOW TV aveva da poco ridotto la durata del periodo di prova gratuito da 14 a 7 giorni per i nuovi clienti ma con questi nuovi cambiamenti cerca di farsi perdonare offrendo più contenuti e includendo anche la visione in HD e su 2 dispositivi contemporaneamente.

I nuovi pacchetti saranno chiamati Pass Cinema (ex Ticket Cinema), Pass Entertainment (ex Ticket Serie TV e Intrattenimento), e il nuovo Pass Kids. Il Pass Sport prenderà il nome di Ticket Sport e sarà offerto a 29,99 euro al mese.

Pass Kids a soli 3,99 euro al mese permetterà la visione di una serie di programmi interamente dedicati a bambini e ragazzi sfidando in questo modo Disney.

Tutti i contenuti potranno essere utilizzati su PC, Smartphone, Tablet e Smart TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o una game console Xbox e PlayStation. L’applicazione è disponibile anche sul Google Ppay Store.

Ricapitolando i pacchetti saranno i seguenti: