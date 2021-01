Shazam ha provato a predire quali saranno gli artisti che, quest’anno, faranno il botto e conosceranno un successo straordinario. Per fare ciò, sono stati utilizzati gli algoritmi predittivi di Shazam su cinquanta brani selezionati manualmente dal team editoriale globale di “Apple Music”. Tutte le canzoni mostrano uno slancio iniziale e costante nell’attività di Shazam, oltre ad essere state scoperte in più di un paese. Secondo Shazam, questi sono i primi indicatori del futuro successo.

Shazam, i cinque artisti che secondo le previsioni “faranno il botto”

Delle 50 nuove canzoni nella playlist, ‌Apple Music‌ ha scelto cinque artisti a cui prestare molta attenzione nel 2021:

Masked Wolf – Un artista hip-hop di Sydney. La sua canzone “Astronaut in the Ocean” ha raggiunto la top 10 assoluta di “Apple Music” in cinque paesi.

BLACKSTARKIDS – Un trio di Kansas City che ha iniziato a fare tendenza su Shazam nel settembre 2020. Le loro canzoni mescolano indie e hip-hop con testi contemporanei e musica pop analogica.

Serena Isioma – La cantautrice nigeriano-americana Serena Isioma mescola funk, indie, pop e R&B e la sua canzone “King” è stata inclusa nella playlist New Music Daily di ‌Apple Music‌.

Tai Verdes – L’artista indie pop Tai Verdes ha registrato un incremento degli ascolti su Shazam nel luglio 2020. Il suo singolo “Stuck in the Middle” è presente nelle playlist Alt Pop e ALT CTRL su ‌Apple Music‌.

LB Spiffy – Il rapper adolescente di Toronto LB Spiffy è un artista emergente su Shazam dal 2017. La sua canzone “Again” è stata inclusa nelle playlist di “Apple Music” come Rap Life e Today’s Hits.

La playlist completa delle previsioni di Shazam 2021 può essere ascoltata su ‌Apple Music‌. Per chi non ha familiarità con Shazam, è un’app che i possessori di iPhone possono utilizzare per identificare le canzoni che vengono riprodotte nei film, alla radio e altrove. Apple ha acquistato Shazam nel 2018 e la funzionalità di identificazione del brano è stata integrata da qualche anno in Siri sugli iPhone.

Shazam negli ultimi anni è stato in grado di identificare gli artisti emergenti prima che la loro musica decollasse. Olivia Rodrigo, che ha raggiunto il numero uno nella classifica mondiale di “Apple Music” Top 100 Global con “Drivers license“, è stata scelta da Shazam più di un anno fa. Billie Eilish, che ha raggiunto la popolarità nel 2019 e nel 2020, era nella lista degli artisti emergenti di Shazam nel 2015.