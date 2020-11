Apple ha di recente rilasciato iOS 14.2 e iPadOS 14.2, arrivati esattamente due settimane dopo il lancio del primo importante update dell’ultima versione del sistema operativo di casa Cupertino per tablet e smartphone. L’aggiornamento ha introdotto alcune novità molto interessanti che potresti non aver ancora notato o provato – a patto che tu abbia già scaricato e installato l’update. In questo articolo, dunque, illustreremo le novità e le funzionalità più interessanti di iOS 14.2.

Nuove Emoji

iOS 14.2 include nuove emoji tra cui la tanto attesa mano all’italiana, volto sorridente con lacrima, ninja, cuore anatomico, gatto nero, mammut, orso polare, teiera, pianta in vaso, piñata, bacchetta magica, piuma, capanna ed altro ancora!

Interfono (HomePod)

La funzione interfono consente ai membri della famiglia di comunicare tra loro in casa inviando e ricevendo messaggi vocali tramite gli altoparlanti ‌HomePod‌ o tramite iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay. Puoi scegliere HomePod o dispositivi specifici in casa per inviare un messaggio a tutti i componenti della famiglia o inviare una risposta a un messaggio inviato da qualcun altro. Su iPhone‌‌ e ‌‌iPad‌‌, i messaggi interfono vengono visualizzati come notifiche con l’opzione di ascoltarli come messaggio audio.

Riconoscimento musicale e nuovo widget di riproduzione

Nel Centro Controlli c’è un nuovo pulsante per il riconoscimento musicale che funziona per mezzo dell’app Shazam. Il riconoscimento musicale consente di scoprire il titolo del brano in riproduzione nelle vicinanze. Il riconoscimento musicale può essere aggiunto al Centro di controllo tramite le Impostazioni e può essere utilizzato cliccando sull’icona di Shazam. iOS 14.2 introduce anche un nuovo widget che elenca gli album riprodotti di recente, la cui riproduzione può da qui essere avviata velocemente e comodamente.

Nuovi sfondi

Ci sono otto nuove opzioni di sfondo disponibili in iOS 14.2, alcune delle quali con scene artistiche che cambiano aspetto quando si passa dalla modalità chiara a quella scura.