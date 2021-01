NASA: la realizzazione degli strumenti utili all’Agenzia statunitense è avvenuta in Italia

La realizzazione dello strumento JIRAM, il “cuore di JUNO”, e del sensore d’assetto stellare è avvenuta nel sito Leonardo di Campi Bisenzio.

Fonti interne alla stessa Leonardo ci tengono a sottolineare che “il cuore di JUNO è lo spettrometro JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), realizzato da Leonardo a Campi Bisenzio e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Concentrato della migliore tecnologia italiana, JIRAM permette di acquisire simultaneamente immagini ed informazioni spettrali nell’infrarosso attraverso l’uso di un doppio piano focale, consentendo di osservare a distanza ravvicinata Giove per capirne formazione, evoluzione, struttura. JIRAM appartiene a una famiglia di strumenti realizzati da Leonardo già ampiamente collaudati su altre missioni spaziali internazionali quali Rosetta e Venus Express di ESA e Dawn e Cassini della NASA. L’evoluzione di questo strumento è a bordo della sonda BepiColombo, che è stata lanciata nel 2018 per studiare il pianeta Mercurio. Eccellenza dello stabilimento toscano di Leonardo anche la “bussola” della missione JUNO: il sensore d’assetto Autonomous Star Tracker, che ha guidato la sonda per quasi 3 miliardi di chilometri verso l’orbita gioviana e che continuerà a fornire informazioni fondamentali per mantenere la rotta prestabilita“.

La sonda Juno e il suo team di missione, hanno condotto degli studi facendo delle scoperte sulla struttura interna, sul campo magnetico e sulla magnetosfera di Giove. Da ciò hanno capito che le sue dinamiche atmosferiche sono molto più complesse di quanto gli scienziati potessero pensare precedentemente.