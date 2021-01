Hai in casa un vecchio cellulare? Può valere oro per i collezionisti

Che fine hanno fatto quei vecchi cellulari che eravamo soliti utilizzare prima dell’avvento dello smartphone? Alcuni, perduti per sempre. Altri, probabilmente giacciono dimenticati in qualche angolo remoto della casa. E pensare che proprio quel vecchio cellulare che hai deciso di abbandonare e far impolverare potrebbe valere oro per i collezionisti. Sono molte, infatti, le persone alla ricerca di alcuni modelli iconici del passato e sarebbero disposti anche a pagare un bel po’ di soldi per acquistarli.

Già dando un’occhiata al sito VintageMobile potrai capire quanto viene attualmente valutato un determinato cellulare e, se sei ancora in possesso di uno di questi cellulari d’epoca e, se soprattutto sono tenuti in ottime condizioni e completi di tutti gli accessori originali, puoi considerare di metterli in vendita e guadagnarci un bel gruzzoletto.