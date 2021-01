Carrefour conosce le richieste e le aspettative degli utenti, per questo motivo è riuscita a lanciare una campagna promozionale assolutamente convincente, ricca di soluzioni relativamente economiche, con prezzi maggiormente alla portata dei consumatori stessi.

Il volantino discusso direttamente nell’articolo è disponibile ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, ma non sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per approfittare degli stessi identici sconti dovrete recarvi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Ad ogni modo è prevista la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, per ogni prodotto selezionato.

Carrefour: quali sono i prezzi da non perdere

Con Carrefour non si scherza assolutamente, anche se comunque i prodotti selezionati dall’azienda rientrano interamente nella fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. Il prezzo massimo non supera i 239 euro dello Xiaomi Redmi Note 9 Pro, per il resto sarà possibile approfittare dell’ottimo Oppo A9 2020 in vendita a 160 euro, Motorola E7+ proposto alla modica cifra di 126 euro, Samsung Galaxy A21s a soli 156 euro, per passare poi su un Alcatel 1SE 2020 a 96 euro, o anche un più economico Alcatel 1B in vendita al prezzo finale di 55 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare un televisore, potranno affidarsi all’incredibile TV LED LG, di dimensione pari a 70 pollici, con risoluzione UltraHD, in vendita a 699 euro al posto di 999 euro previsti di listino.

Le proposte di Carrefour non terminano qui, se volete conoscere nuovamente la campagna da vicino, dovete puntare subito alle pagine che trovate inserite nel nostro articolo.