I nuovi sconti pensati da Trony per il periodo corrente, sono assolutamente i migliori del mese di Gennaio 2021, rappresentano un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono accedere alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, con una spesa complessivamente ridotta.

La soluzione che andremo a raccontare direttamente nell’articolo, non risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, ma potrà essere colta solo nei negozi fisici (non online sul sito ufficiale) dislocati in Toscana, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Affi, con scadenza fissata direttamente al 27 gennaio 2021. Tutti i prodotti vengono come al solito commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione sbrandizzata (salvo indicazione differente).

Per i codici sconto Amazon aprite subito il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: le offerte del momento da cogliere al volo

Le offerte Trony attive nel momento attuale raccontano la capacità dell’azienda di soddisfare pienamente anche gli utenti che vogliono acquistare i top di gamma, in particolare è possibile raggiungere Samsung Galaxy S20 FE a 569 euro, passando anche per Galaxy S20+ proposto a 699 euro, passando per un Galaxy S20 Ultra 5G di ultima generazione in vendita a 999 euro.

Quando le aspettative e le richieste complessive calano, sarà possibile avvicinarsi a prodotti come Oppo A91, Motorola E7+, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E6 Play, LG K42, LG K22, Oppo A5 2020, Oppo A91, Oppo Reno 4Z o simili, tutti comunque in vendita entro i 300 euro.

Per gli altri sconti previsti dal volantino Trony, ricordatevi di aprire le pagine che trovate nell’articolo, con tutte le limitazioni del caso discusse in precedenza.