Call of Duty: Warzone sta ricevendo il supporto di Nvidia DLSS e dovresti assolutamente attivarlo (se puoi). Nvidia ha annunciato la funzionalità durante il suo live streaming di Game On questa mattina, aggiungendosi a un elenco crescente di giochi multiplayer che possono vedere importanti aumenti delle prestazioni da questa tecnologia in crescita.

DLSS (o Deep Learning Super Sampling) è essenzialmente una tecnologia Nvidia esclusiva per le schede RTX che utilizza l’apprendimento AI per prevedere come dovrebbero apparire i frame e le superfici e te li trasmette in tempo reale, risultando in un’immagine più bella senza un impatto sugli fps. La funzione esiste già in Call of Duty: Black Ops – Cold War e potresti averla vista anche in Fortnite e Cyberpunk 2077.

Parecchi utenti erano scettici sull’utilizzo di questa tecnologia nei giochi competitivi COD. Tuttavia, si sono dovuti ricredere quando hanno visto l’impatto sugli fps durante l’esecuzione del gioco. Ci aspettiamo che DLSS sia ancora meglio in Warzone. Con la sua enorme mappa e 150 giocatori in lotta contemporaneamente, sará utile aumentare gli fps in-game.

L’unico “problema” è che hai bisogno di una scheda RTX per utilizzare la funzione. Sei fortunato se stai già utilizzando una scheda della serie 20, ma non è un buon momento per acquistare una nuova scheda Nvidia. Le nuove schede della serie 30 di Nvidia sono fantastiche per il prezzo, ma sono quasi impossibili da trovare a causa della carenza di forniture. Si spera che la situazione cambierá tra qualche mese.

Nel frattempo, il glitch stim unlimited é tornato in Warzone ed i giocatori lo stanno utilizzando per vincere le partite nascondendosi nel gas. Non é così eccezionale per coloro che vogliono terminare una partita con una vera e propria sparatoria. Il glitch, apparso per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno, consente ai giocatori di utilizzare infiniti oggetti tattici, rendendo così possibile spammare stimoli curativi e nascondersi dagli altri giocatori fino alla fine del gioco.