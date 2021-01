Il nuovo volantino Bennet di Gennaio 2021 raccoglie le occasioni più interessanti dell’anno, in modo da indurre gli utenti a recarsi il prima possibile in negozio per completare gli acquisti dei prodotti di tecnologia generale e non solo.

Spendere poco con Bennet è sempre stato possibile, ma in passato più volte erano state campagne promozionali non troppo interessanti, poiché condite con prezzi bassi applicati su prodotti non particolarmente costosi. Il volantino attuale affonda invece le radici nella fascia alta del mercato della telefonia mobile, convincendo appieno e diventando disponibile in esclusiva nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Bennet: questi sono gli sconti che nessuno si aspettava

L’attenzione dell’utente cade prima di tutto sull’Apple iPhone 11, uno smartphone relativamente economico grazie alla presenza sul mercato dell’iPhone 12, e raggiungibile nel periodo attuale a soli 599 euro nella versione da 64GB di memoria integrata (con anche la solita garanzia di 24 mesi).

Gli utenti che invece vorranno acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, potranno comunque decidere di avvicinarsi a soluzioni poco costose, del calibro di Galaxy A71, Galaxy A31, Galaxy A20s, Xiaomi Redmi 9AT o Galaxy S10 Lite, i cui prezzi complessivamente non andranno mai oltre i 399 euro previsti per il più costosoa fra i suddetti.

Il risparmio non termina qui, sfogliando le pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo, raggiungerete anche tantissimi altri sconti speciali da cogliere al volo direttamente nei negozi di Bennet.