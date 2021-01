Il 2020 è stato un anno difficile per molti di noi, ma c’era un’altra crisi in corso di cui probabilmente non eri nemmeno a conoscenza: una crisi temporale. Secondo TimeAndDate.com, la Terra ha girato più velocemente che nel 2020 che in qualsiasi altro momento degli ultimi 50 anni, con i 28 giorni più brevi dal 1960. In effetti, l’aumento della velocità potrebbe cambiare il modo in cui teniamo traccia del tempo.

Secondo gli esperti bisognerà modificare il tempo preciso

Come riportato nel Telegraph, esperti e astronomi avvertono che i cronometristi potrebbero dover introdurre un secondo intercalare negativo per rimanere precisi. I secondi intercalari, utilizzati per compensare le differenze tra l’ora atomica e l’ora solare meno precisa, sono stati precedentemente utilizzati per risolvere tali problemi.

Tuttavia, un secondo intercalare nel 2012 ha devastato Internet, con Reddit, Yelp, Mozilla e altri che hanno segnalato arresti anomali in stile Y2K a causa del cambiamento. Sì, quel poco tempo può ancora essere un grosso problema.

Alcuni esperti hanno chiesto di porre fine completamente ai secondi intercalari, ritenendo che siano una reliquia di un’epoca passata, poiché oggi gran parte del mondo si basa sul tempo atomico. La Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni potrebbe finire per abolire la pratica nel 2023, anche se non è chiaro quanto sia probabile che ciò accada.

La velocità di rotazione della Terra varia notevolmente a causa del movimento delle maree, dell’atmosfera e del nucleo del pianeta, nonché di altri fattori, come le nevicate sulle montagne.