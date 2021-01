I piani di Iliad per questi primi giorni del 2021 sono già scritti. Il gestore francese gioca in attacco per attivare nuovo pubblico. I clienti che attiveranno una SIM con Iliad nel mese di Gennaio potranno beneficiare di una nuova tariffa ed anche della rivoluzione più importante: l’arrivo delle prime reti 5G.

Iliad, il 2021 all’attacco con la Giga 70 ed il 5G

La Giga 70 è in ordine di tempo l’ultima promozione ad edizione limitata di Iliad. Questa tariffa sarà disponibile all’attivazione sino al prossimo 21 Gennaio. I consumi per i clienti prevedono chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet, usufruendo anche dei già accennati servizi 5G). Il prezzo per il rinnovo sarà sempre low cost: solo 9,99 euro al mese.

Per attivare questa promozione è necessario visitare il sito ufficiale dell’operatore francese. In alternativa, coloro che sono interessati possono anche recarsi in uno degli store Iliad presenti sul territorio nazionale. Come sorpresa extra per la Giga 70 c’è anche una novità per le soglie roaming: i clienti potranno infatti utilizzare ben 6 Giga per la navigazione internet a costo zero dai paesi UE.

La seconda e più importante sorpresa di Iliad nel 2021 resta comunque il 5G. Anche in anticipo rispetto a quella che era la tabella di marcia prevista durante le precedenti settimane, Iliad parte con la sperimentazione delle reti internet ad alta velocità. Il 5G sarà disponibile solo in alcune aree della nazione. Per ora Iliad prevede l’inizio della campagna 5G in 21 città italiane. Tra queste figurano grandi capoluoghi come Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna.