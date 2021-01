Mai come in questo ultimo anno la nostra vita domestica è stata al centro dell’attenzione per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie in grado di semplificarci la vita e rendere la nostra permanenza a casa più semplice e godibile possibile. Per questo 2021 LG ha deciso di puntare tutto su una nuova gamma di dispositivi in grado di aiutarci nelle faccende quotidiane, portare il livello di intrattenimento a livelli mai visti e soprattutto proteggerci dai germi e dai batteri, con un’attenzione rafforzata per la nostra salute e protezione. Ma scopriamo le novità che ci aspettano per questo nuovo anno, all’insegna della rinascita.

LG Home

Come dicevamo l’attenzione nei confronti dei prodotti che riguardano la casa ha subito una forte spinta per l’azienda, che ha elaborato nuovi soluzioni e nuove strategie in grado di cambiare la nostra vita. Partiamo dai purificatori per l’aria PuriCare, in grado di regolare e purificare la qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre abitazioni, che si traduce anche in soluzioni portatili, con il Portable Air Cleaner per l’utilizzo in auto, in ufficio o ovunque vogliamo portarlo. Inoltre sono moltissime le soluzioni per la pulizia della casa con la nuova tecnologia Cord Zero, in grado di fornire prodotti per la pulizia che disinfettino le superfici in maniera estremamente precisa.

Anche in cucina, grazie alla nuova linea di frigoriferi LG, l’azienda ha portato alcune innovazioni rivolte alla facilità di utilizzo e soprattutto al risparmio di energia contro lo spreco energetico. I frigoriferi a doppia porta sono ora forniti di un pannello Insta View Dock, che con un doppio tap sulla superficie mostrano l’interno, riducendo drasticamente il tempo di apertura del frigorifero per mantenere un livello di raffreddamento ottimale.

Invece, con la nuova soluzione LG Wash Tower, l’azienda ha creato un elettrodomestico in grado far risparmiare molto spazio in casa grazie alla sovrapposizione in un unico elettrodomestico di una lavatrice e di una asciugatrice con la nuova modalità Turbo Wash (lavaggio in appena 29 minuti). Inoltre, la nuova tecnologia AI riesce a fornire una precisione assoluta nel lavaggio grazie al riconoscimento delle fibre dei tessuti e al tipo di carico, senza considerare il fatto che l’asciugatrice regola il proprio funzionamento sui dati ottenuti dalla lavatrice.

LG TV

Nell’ambito delle Smart Tv Lg sembra spingere sul piede dell’acceleratore, con la nuova tecnologia OLED EVO: televisori ultra sottili dai 55 agli 83 pollici, con un nuovo processore AI in grado di riconoscere le scene e adattare i pixel a seconda della zona dello schermo indipendentemente. Anche l’adattamento alla luce ambiente fornisce ulteriore dettaglio e piacevolezza nella visione. La nuova interfaccia AI riesce a gestire anche il volume con AI Sound Pro e la nuova funzione Autovolume, per dei contenuti sempre equilibrati da un punto di vista di intensità e con una resa sonora superiore. Un occhio di riguardo al lato gaming è la ciliegina sulla torta di questi nuovi prodotti: supporto all’HDMI 2.1, 1ms di imput lag, tecnologia G-Sync supportata fino al gaming in 8k a 60FPS, la funzione Game Optimizer e Cloud Gaming (con supporto a Stadia e Twitch) faranno felici i gamer più appassionati.

Sul fronte dei top di gamma è stata introdotta invece la tecnologia QNed Mini Led di Quantum, per dei dettagli migliorati e oltre 2500 dimming zone, per una riproduzione dei colori e soprattutto dei neri ad altissimi livelli.

LG Portatili

La nuova gamma di pc portatili Gram fornisce le ultime tecnologie in campo tecnologico anche per chi lavora in mobilità, con nuovi prodotti in grado di coprire il 99% della gamma Adobe RGB e DCI P3, per un’accuratezza colore incredibile. Inoltre l’impiego degli ultimi processori Intel, integrato alla tecnologia Intel Evo permetteranno all’utente di usufruire di una potenza senza precedenti. Infine, come già suggerisce il nome, particolare attenzione è stata riversata sul fronte del peso e del design, per dei notebook dal peso estremamente contenuto.

LG ThinQ App

Non manca un rinnovamento dell’interfaccia e delle funzionalità della ThinQ App, che ha il compito di mettere in collegamento tutte queste tecnologie tra di loro e con l’utente e utilizzatore finale. Un design rinnovato e un’integrazione ancora più forte renderanno i dispositivi smart della nostra casa alla portata di un tap, ovunque siamo.