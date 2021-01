Circa un mese fa, un leaker ha rivelato che OnePlus stava lavorando con il gigante tedesco delle fotocamere, Leica, per le prossime fotocamere in arrivo sulla serie 9 della societá. Ora, un altro leaker dice che le informazioni trapelate in precedenza sono false.

OnePlus ha affermato che sta investendo per migliorare le prestazioni della fotocamera dei suoi smartphone. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici dal CEO, Pete Lau. Dunque, la voce secondo cui la societá sta collaborando con Leica potrebbe non essere vera, e ció potrebbe deludere i fan.

OnePlus 9, nuove indiscrezioni negano le fotocamere Leica

Max Jambor, un giornalista tech che funge anche da leaker, ha twittato che le informazioni su una partnership OnePlus con Leica per la serie OnePlus 9 sono false. Non ci sono prove concrete che OnePlus 9 includerà o meno la tecnologia Leica. Tuttavia, non possiamo nemmeno escludere la possibilità che OnePlus abbia sviluppato un prototipo di smartphone con tecnologia della fotocamera dell’azienda tedesca.

Sicuramente, una partnership con un’azienda di fotocamere non è una necessità per avere la migliore fotocamera sul mercato. Indipendentemente da quale sia la vera situazione, non vediamo l’ora di vedere come la serie OnePlus 9 reggerá in termini di prestazioni della fotocamera rispetto ad altri smartphone che verranno lanciati quest’anno e quelli che sono già stati annunciati.

La serie 9 di OnePlus avrà tre modelli in base alle perdite. Ci aspettiamo che il modello di fascia alta, probabilmente il OnePlus 9 Pro, sarà quello con la migliore fotocamera. Gli smartphone dovrebbero arrivare in questo trimestre. Si dice inoltre che la prossima serie di device della societá vanterá il chipset Snapdragon 888 di Qualcomm, mentre una probabile versione Lite includerá il processore Snapdragon 865 dell’anno scorso.