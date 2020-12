Ormai si sa che quando un colosso produttore di smartphone lancia un nuovo modello, dopo pochi giorni si inizia a parlare del successore. Come è successo con iPhone è capitato anche per OnePlus.

Per la precisione sta accadendo con i prossimi top di gamma OnePlus 9, che potrebbero contare su ben 3 nuovi modelli e di cui recentemente sono trapelate online quelle che sembrano essere le loro presunte prime immagini dal vivo. Ecco maggiori dettagli.

OnePlus e Leica: possibile collaborazione per le fotocamere della serie OnePlus 9

Nelle ultime ore è arrivata una nuova indiscrezione che diffonde la notizia circa la possibilità che proprio per questa nuova serie OnePlus abbia pensato di stringere una collaborazione con il brand Leica per migliorare il suo comparto fotografico. La notizia è arrivata da Rodent950, il quale ha twittato un elenco di produttori di telefoni e di società di fotocamere che hanno tra loro stretto un accordo, tra cui figura anche la già nota tra Vivo e Zeiss e ovviamente quella di nostro interesse ora.

Nonostante nel post non ci sia alcun riferimento al modello interessato, la risposta e la conferma ci arrivano direttamente dai commenti, dopo che il leaker in risposta ad un utente riporta laconicamente le seguenti parole: “Op9 series“, indicanti proprio la serie OnePlus 9. Questa eventualità potrebbe significare un grande passo in avanti per le fotocamere dei dispositivi appena menzionati.

Lo stesso CEO di OnePlus, Pete Lau, ha rivelato in un’intervista a Input Mag che attualmente sono al lavoro sul miglioramento proprio delle fotocamere ponendo una maggiore attenzione su software e hardware, e che si stanno concentrando non solo sulle serie di punta ma anche sui futuri modelli della linea Nord. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirlo.