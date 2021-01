La nota azienda Motorola sembra non volersi fermare. Dopo aver presentato soltanto due giorni fa ben tre nuovi device medi di gamma appartenenti alla serie Moto G 2021, infatti, l’azienda ha da poco ufficializzato in Nord America un nuovo smartphone, cioè il nuovo Motorola One 5G Ace.

Motorola One 5G Ace ufficiale ad un prezzo di circa 325 euro

Motorola si appresta a conquistare anche la fascia di mercato di dispositivi con supporto al 5G. Il nuovo Motorola One 5G Ace è infatti ad oggi lo smartphone con supporto al 5G più economico presentato per il mercato nord americano, ovvero ad un prezzo di circa 325 euro al cambio attuale. Come caratteristiche, troviamo in primis il processore Snapdragon 750G, uno degli ultimi arrivati in casa Qualcomm. Quest’ultimo ha integrato il modem dedicato alle nuove reti di quinta generazione, cioè lo Snapdragon X52 5G. Come tagli di memoria, troviamo invece 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno (espandibili tramite scheda microSD).

Dal punto di vista del design, l’azienda non ha voluto discostarsi molto da quanto fatto sugli altri modelli. Il nuovo Motorola One 5G Ace dispone infatti sul fronte di un display con un piccolo foro centrale e sul retro vanta la presenza di quattro fotocamere poste in una zona quadrata. Nello specifico, lo schermo è un pannello IPS LCD in risoluzione FullHD+ da 6.7 pollici. Il comparto fotografico, invece, presenta un sensore fotografico principale da 48 megapixel, il quale è affiancato da un grandangolo da 8 megapixel e da due sensori da 2 megapixel. La batteria ha poi una capienza di 5000 mAh e non manca nemmeno la certificazione di protezione IP52.