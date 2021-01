Il nuovo gioco dello sviluppatore di Bulletstorm People Can Fly, Outriders, è stato nuovamente ritardato. Lo sparatutto pubblicato da Square Enix non uscirà più a febbraio, ed è ora previsto per il rilascio il 1 aprile. Non è uno scherzo.

Le parole degli sviluppatori sul ritardo e le considerazioni

“Dedicheremo questo tempo extra alla messa a punto del gioco e ci concentreremo sul fornire un’esperienza fantastica al momento del lancio. Grazie per aver resistito ancora un po’. Apprezziamo la tua pazienza!” ha detto lo sviluppatore nel suo messaggio pubblicato su Twitter.

Sebbene Outriders non uscirà più a febbraio, gli sviluppatori stanno rilasciando una demo gratuita per il gioco, il 25 febbraio. Tutte e quattro le classi di personaggi saranno disponibili nella demo sia per giocatore singolo che per co-op. Inoltre, i progressi della demo proseguiranno nel gioco completo, ha affermato People Can Fly.

Questo è solo l’ultimo ritardo per Outriders. Inizialmente era previsto il rilascio nel dicembre 2020, ma le complicazioni relative a COVID-19 hanno portato a un ritardo nel nuovo anno. Outriders è lungi dall’essere l’unico gioco che è stato ritardato a causa di COVID-19; puoi vedere una carrellata qui di tutti i giochi che sono stati influenzati da COVID-19.

People Can Fly ha anche annunciato che Outriders non avrebbe microtransazioni e non è un titolo di giochi come servizio. Outriders sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC, mentre le persone che giocano su PS5 e Xbox Series X riceveranno aggiornamenti gratuiti.