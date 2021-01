Le nuove tecnologie ci consentono di svolgere alcune attività che solo pochi anni fa non potevamo immaginare di poterle avere a portata di mano. In questo senso, l’intelligenza artificiale ha reso molte macchine capaci di comportarsi in modo incredibile, potendo anche imparare da sole di fronte a determinate situazioni o comportamenti.

Ora, i ricercatori della USC Viterbi School of Engineering hanno sviluppato uno strumento in grado di valutare un film in pochi secondi. Questo può non sembrare così sorprendente, considerando la grande capacità dell’intelligenza artificiale, ma la verità è che questo strumento non solo è in grado di valutare un film in pochi secondi, è in grado di farlo anche prima che sia stato girato.

In altre parole, dalla sceneggiatura stessa, è in grado di determinare il voto che otterrebbe dagli utenti che lo vedranno e, a seconda del risultato, di poter prendere determinate decisioni prima di iniziare a girare. Pertanto, la sceneggiatura potrebbe essere modificata e consentire ai narratori di apportare alcune modifiche per ottenere un impatto molto maggiore sul potenziale pubblico del film.

Una svolta per il cinema

Ciò significa anche poter risparmiare un sacco di soldi per i produttori cinematografici, poiché apportare queste modifiche dopo le riprese rappresenta una significativa spesa aggiuntiva. Inoltre, consente di avere una stima della valutazione che potresti ottenere per il film una volta che sarà uscito sui cartelloni dei principali cinema del mondo.

Lo strumento basato sull’intelligenza artificiale ha utilizzato quasi un migliaio di sceneggiature di film che contenevano tutti i tipi di contenuti, violenti, di abuso di droghe e contenuti sessuali audaci ed è stato in grado di riconoscere determinati comportamenti o fattori di rischio per il loro successo in ruoli di alcuni schemi e linguaggi.

Il suo funzionamento si basa sul ricevere come input tutte le informazioni del film e le elabora attraverso una rete di neuroni in grado di scansionare e rivedere la semantica e il sentiment espressi in ciascuna delle righe della sceneggiatura. Durante il processo, classifica ciascuna delle frasi e le classifica per determinare il tipo di contenuto.

Durante i test, hanno trovato una certa coerenza o connessione tra i risultati ottenuti dall’intelligenza artificiale e le valutazioni AMP di molti film già presenti sul mercato cinematografico, offrendo così una grande esperienza a questo difficile mondo del cinema e della televisione.