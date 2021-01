Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono assolutamente spaventose, poichè in grado di rendere disponibili prezzi molto più bassi del normale, applicati sia su dispositivi top di gamma, quindi i più costosi e performanti, che relativamente economici.

La campagna promozionale non risulta essere particolarmente limitata, le uniche cose da sapere riguardano la possibilità di accesso esclusiva direttamente sul sito ufficiale, e non nei punti vendita in Italia. La soluzione è decisamente apprezzata, sopratutto dato il momento che stiamo vivendo, in aggiunta alla possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, con una spesa superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: ecco i vari sconti disponibili

I top di gamma sono fortemente rappresentati da due modelli dall’altissimo interesse commerciale, parliamo difatti di Samsung Galaxy S20+, oggi disponibile con una spesa finale di soli 799 euro, nonché dell’ultimo LG Wing, lo smartphone con il display rotante, acquistabile ufficialmente a 1190 euro.

La fascia intermedia, invece, è rappresentata da soluzioni del calibro di iPhone SE 2020, Huawei P Smart 2021, Huawei P30 New Edition, Xiaomi Mi 10T o Huawei P Smart 2021, con prezzi che complessivamente non superano i 489 euro previsti per il modello di casa Apple.

Naturalmente all’interno del volantino Coop e Ipercoop sarà anche possibile approfittare di altri sconti e di prezzi sempre più bassi, ma in questo caso consigliamo la visione delle pagine direttamente sul sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino i modelli in promozione.