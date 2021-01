Dopo la sperimentazione del periodo natalizio, il programma cashback parte ufficialmente nei primi giorni di questo 2021. Gli italiani che utilizzeranno carte di credito o carte di debito per i loro pagamenti quotidiani nei negozi fisici in Italia potranno ricevere rimborsi direttamente sul loro conto corrente. Oltre al rimborso del 10% sul totale degli acquisti, il programma cashback del 2021 propone anche un super bonus dal valore di 3000 euro.

Cashback, come ricevere il super bonus da 3000 euro nel 2021

Come fare a ricevere il ricco premio da 3000 euro? Il rimborso sarà diviso in due parti: gli italiani potranno ricevere 1500 euro per ogni semestre del 2021. Per ricevere il bonus, in primo luogo sarà sempre necessario effettuare acquisti con con gli strumenti della moneta virtuale. Al termine del mese di giugno e poi in dicembre, tra i partecipanti del programma cashback sarà stilata una sorta di classifica. Coloro che avranno effettuato più acquisti con carte di credito o carte di debito in un semestre riceveranno l’accredito da 1500 euro.

Il super bonus del cashback quindi non sarà valutato sulla base della quantità di spesa, ma sulla quantità di operazioni d’acquisto. A conti fatti, anche le semplici spese come un caffè al bar possono essere determinati per accedere al premio massimo di 3000 euro.

Ricordiamo che gli italiani che si sono iscritti nel mese di Dicembre al programma cashback sono iscritti di default anche al programma del 2021. Per accedere al servizio ed associare le carte di credito o di debito sarà sempre necessario avere la versione aggiornata dell’app IO.