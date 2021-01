Il 2021 si apre così come si era concluso il 2020 per quanto riguarda gli indossabili di OnePlus: l’ipotesi è che il produttore cinese voglia esordire nello specifico segmento di mercato con una fitness band, per lanciare in seguito un vero e proprio smartwatch.

Della fitness band si torna a parlare oggi grazie alle informazioni condivise da una fonte attendibile: secondo lshan Agarwal, OnePlus presenterà la fitness band l’11 gennaio prossimo nel mercato indiano. Scopriamo insieme altri dettagli.

OnePlus a breve potrebbe lanciare una fitness band

Il leaker correda il messaggio con un’immagine teaser, sembra essere tratta dal materiale stampa preparato da OnePlus in vista dell’evento e fornisce ulteriori conferme sulle caratteristiche tecniche che comprenderebbero un display AMOLED da 1.1 pollici, disporrà di un sensore per il rilevamento del battito cardiaco 24/7 e del livello SpO2.

E ancora, il supporto alla funzione per il monitoraggio del sonno, un’autonomia di 14 giorni, 13 modalità di esercizio e la resistenza ai liquidi secondo lo standard IP68. L’immagine appena trapelata online, lascia intravedere parte del frontale e del cinturino, dettagli che appaiono molto simili a quelli dell’immagine rendering diffusa nel corso del weekend. Spiccano il logo di OnePlus alla base dello schermo e il cinturino in materiali plastici.

C’è un ultimo dettaglio degno di nota nel resoconto fornito da Agarwal: il prezzo previsto per il mercato indiano sarebbe pari a 2.499 rupie, circa 27 euro (cambio diretto, tasse escluse). La fonte cita informazioni sulla distribuzione in India, ma secondo Android Central, autore del primo report sulla fitness band di OnePlus, la vendita sarà estesa anche ad altri mercati con tempistiche ancora da definire.