Il noto colosso sudcoreano è ormai quasi pronto per svelare ufficialmente sul mercato la sua nuova line-up di smartphone top di gamma, ovvero la nuova serie Samsung Galaxy S21. Nonostante questo, nei piani dell’azienda ci sono anche tanti altri device anche di fascia più bassa. In particolare, secondo quanto è emerso, Samsung annuncerà a breve per il mercato indiano un nuovo Galaxy M.

Samsung annuncerà a breve in India un nuovo device della serie Galaxy M

A quanto pare, il colosso sudcoreano Samsung presenterà a breve anche un dispositivo di fascia medio-bassa appartenente alla serie Galaxy M. A confermarlo ufficialmente è stata, in particolare, una immagine teaser pubblicata qualche ora fa in rete. Da questa immagine possiamo poi notare come lo smartphone avrà sulla parte frontale un display con un notch a goccia a forma di V, ovvero un Infinity-V Display.

Ma di quale smartphone si tratta nello specifico? In queste ultime settimane sono emersi numerosi dettagli riguardanti uno smartphone con questo device della serie Galaxy M, ovvero il prossimo Samsung Galaxy M12. Al momento, però, non abbiamo conferme che si tratta effettivamente di questo dispositivo. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi riassumiamo la sua presunta scheda tecnica.