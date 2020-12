Al momento la serie Galaxy M del colosso Samsung è composta da numerosi smartphone, come i Samsung Galaxy M51 e i Samsung Galaxy M20. Tuttavia, sembra che ben presto questa serie accoglierà anche alcuni tablet. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate poche ore fa, infatti, l’azienda sudcoreana starebbe preparando l’arrivo del prossimo Samsung Galaxy Tab M62.

Sta per arrivare il primo tablet della serie Galaxy M, ovvero il Samsung Galaxy Tab M62

Un nuovo report pubblicato sul noto sito web 91mobiles ha da poco rivelato che nei piani del noto colosso sudcoreano c’è un nuovo tablet. Quest’ultimo, come già accennato, sarà un dispositivo appartenente alla serie Galaxy M e dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Tab M62. Alcuni rumors delle scorse settimane lasciavano intendere che si sarebbe trattato di uno smartphone, ma ora abbiamo la certezza che si tratterà di un tablet. Oltre a questo, quello che sappiamo con certezza è che questo dispositivo è conosciuto in rete con il numero di modello SM-M625F e che avrà come taglio di memoria interna 256 GB.

Secondo quanto è emerso, poi, sembra che questo nuovo tablet a marchio Samsung disporrà di un nuovo design diverso dai precedenti dispositivi. Trattandosi della serie Galaxy M, possiamo immaginare che questo terminale si piazzerà fra i tablet di fascia medio-bassa della serie Galaxy A e i tablet di fascia medio-alta della serie Galaxy S. Staremo a vedere come sarà effettivamente il nuovo Samsung Galaxy Tab M62 e soprattutto cosa lo contraddistinguerà dagli altri tablet proposti dalla stessa azienda in precedenza.