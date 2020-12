Smartphone Radioattivi: sai se il tuo modello è sicuro?

Utilizzare lo smartphone senza auricolari può fare molto male alla vostra salute. Per questa ragione, quando si è in chiamata è necessario l’utilizzo di un paio di cuffiette. Così il Federal Office for Radiation Protection, (ufficio federale tedesco per la radioprotezione), ha voluto realizzare un elenco preciso e dettagliato delle radiazioni smartphone in base al Sar(Specific Absorption Rate). Nonché il tasso di assorbimento specifico che misurerebbe in Watt per chilogrammo (W / kg) l’energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando viene esposto ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza.

Radiazioni smartphone: i dispositivi pericolosi sono più di quanti pensiate

Una breve premessa: nell’elenco sono stati aggiunti dall’Ufficio federale per la radioprotezione (BfS) anche i dispositivi andati fuori produzione. Va però fatta una distinzione: i valori SAR variano se il telefono si trova vicino all’orecchio durante una chiamata o in tasca. In questo caso i dati rilevati sono basati sulla prima opzione.

Nell’elenco dei dispositivi troviamo: