Google Search si sta aggiornando nuovamente e questa volta mira a far diventare alcuni contenuti più di facile accesso. Si tratta dei video di Instagram e TikTok i quali potranno essere visti direttamente in seguito alla ricerca in un nuovo carosello, Video Brevi. La comodità di questa aggiunta sarà la possibilità di visualizzare per intero questi contenuti senza aver bisogna di aprire le applicazioni, o i siti, in questione.

Nello specifico, sembra che si venga reindirizzati a un’altra pagina web dedicata all’applicazione, ma sempre nella ricerca di Google; difficile pensare a Instagram e TikTok che rinunciano a tale traffico di utenti quindi si tratta di un compromesso.

Attualmente la nuova aggiunta si trova in fase beta per alcuni utenti. Non si sanno ancora molti particolari. Per esempio, la prova sta avvenendo solo tramite mobile e non da computer. Un altro punto riguarda se tutti i video potranno essere visualizzati o se ci sarà alcuni parametri da superare. Sempre allo stato attuale, la ricerca mostra solo alcuni video di alcune squadre della NFL.

Google Search e i video dei social

Come detto, si sa poco sui dettagli, soprattutto su quanto arriverà. Sicuramente nel futuro, se la funzione avesse successo, verranno introdotti nuovi formati video con un sistema di termini di ricerca diversi da quelli usati attualmente. Per i due social una ricerca del genere potrebbe aumentare proprio il traffico permettendo a chi è restio a iscriversi ad avere una finestra su questi contenuti che potrebbe invogliarli a fare il grande passo e creare un account.