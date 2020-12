Seguendo la strada già tracciata da molti altri social network e non solo, anche TikTok ha deciso di aggiungere all’interno della sua app una funzione che permette di rivivere una sintesi dell’anno appena trascorso.

Sia l’applicazione iOS che quella Android attraverso “Year on TikTok” permettono ora di rivedere alcuni dei principali ricordi in pieno stile TikTok. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok ha promesso di farci rivivere il nostro 2020, sembra una minaccia

Ogni singolo utente avrà degli highlights personalizzati in base ai video più guardati durante il 2020. Per trovare il vostro “Year on TikTok” non dovrete fare altro che aprire l’applicazione TikTok e cercare lo speciale banner posto in cima alla pagina “Scopri“. Certo è che non tutti noi sarebbero contenti di rivivere il 2020, perché quasi sicuramente non ci sarà molto da vedere.

L’impostazione è la classica di TikTok che ormai abbiamo imparato a conoscere: scorrendo in verticale si potrà navigare tra le diverse categorie in cui è suddiviso il vostro anno. Tra queste ci sono per esempio i video virali, le tendenze, le sfide popolari, gli astri nascenti e altro ancora.

Condividendo il vostro video su TikTok sbloccherete inoltre un esclusivo badge “2021” che può essere aggiunto alla foto profilo. Se non avete ancora mai provato la famosa app, potrete farlo scaricando l’applicazione ufficiale del social network sul Play Store oppure su Apple Store.