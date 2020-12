Nei primi mesi del 2021 tanti cittadini saranno chiamati a pagare il bollo auto. Come ogni anno, chi ha un veicolo a quattro ruote dovrà regolarizzare il pagamento della cosiddetta tassa di possesso. A differenza delle precedenti stagioni, però, il versamento del tributo sarà caratterizzato da alcuni distinguo.

Bollo auto, sconti ed esenzione totale per molti cittadini

I bonus e le norme di sostegno economico contro l’emergenza sanitaria sono valide anche per il pagamento del bollo auto. In alcune regioni, sono state introdotti sconti diretti sul tributo. Per un nutrito gruppo di cittadini invece è possibile chiedere anche esenzione totale.

In Abruzzo, ad esempio, è possibile beneficiare di uno sconto netto del 10% rispetto al valore originario del bollo auto. Stesso discorso anche in Campania e Lombardia, dove però lo sconto del 10% sarà applicato solo a chi procede con la domiciliazione bancaria del pagamento.

Sono invece due le categorie di cittadini che possono chiedere la totale esenzione dal pagamento. In primo luogo, vi sono gli invalidi civili ed i cittadini diversamente abili, ai sensi della legge 104/92. L’esenzione poi spetta anche a tutti coloro che hanno acquistato auto elettriche o ibride. Per non pagare il bollo sarà necessario aver immatricolato il veicolo ecologico tra il 2019 ed il 2020.

Per avere la certezza dell’esenzione dal bollo auto, tutti i cittadini idonei dovranno fare richiesta con almeno con 90 giorni in anticipo il primo giorno utile ai pagamenti. La richiesta deve pervenire in uno degli uffici regionali competenti o anche ad uno sportello ACI sul proprio territorio.