L’ultimo smartphone di fascia premium presentato da Sony è stato il Sony Xperia 1 II, il quale ha debuttato in veste ufficiale sul mercato circa un anno fa. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’azienda stia preparando l’arrivo del suo successore, ovvero il Sony Xperia 1 III.

Sony Xperia 1 III: ecco alcuni rumors sulle specifiche

Nel corso delle ultime ore sono trapelati alcuni rumors sulla scheda tecnica del prossimo top di gamma di casa Sony. Nello specifico, il leaker Anthony ha pubblicato su Twitter un post in cui ha elencato quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche di questo device. Stando a queste informazioni, anche quest’anno l’azienda sembra che si affiderà ad un ampio display OLED 4K da 6.5 pollici di diagonale con supporto all’HDR e con una luminosità maggiore del 15%.

Sony Xperia 1iii, what we know: -6.5-inch 4K OLED HDR display -15% brighter display -Snapdragon 888 processor -8GB RAM, 256GB storage -5G connectivity -Side-mounted fingerprint sensor -IP65/IP68 water and dust resistant -$1199 — Anthony (@TheGalox_) December 27, 2020

Rimane poi quasi confermato che sotto al cofano ci sarà l’ultimo processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 888. Questo garantirà non solo prestazioni eccellenti ma anche il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Ad accompagnarlo, secondo il leaker, dovrebbero esserci almeno 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Sembra inoltre che anche per questo modello sarà previsto il sensore biometrico per lo sblocco di tipo fisico e non integrato nel display, dato che dovrebbe essere collocato nel tasto laterale. Come gli scorsi anni, non dovrebbe mancare la resistenza all’acqua grazie alla certificazione IP68.

Un’ultima informazione emersa riguarda il presunto prezzo di vendita. Stando a quanto riportato, il nuovo Sony Xperia 1 III potrebbe avere un costo di 1199$, ovvero lo stesso prezzo di vendita del suo predecessore.