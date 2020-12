Un ente tedesco, che prende il nome di CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), ha il compito di regolare i valori e i limiti massimi delle radiazioni da smartphone, e non solo. Stando a ciò che dicono, il limite massimo è fissato a, che è misurato su 10 grammi di tessuto. Tuttavia, molti comunque si chiedono come vengono effettuate le misurazioni. Molto semplice: viene messo lo smartphone vicino all’orecchio del manichino del test, e successivamente vengono portati i valori al loro massimo. In base a tutto ciò, successivamente, viene stilata unabasandosi su queste misurazioni.

Ciononostante, è di fondamentale importanza precisare che le misurazioni di cui stiamo parlando sono concernenti lo spettro delle, ovvero delle onde elettromagnetiche non ionizzanti . Di fatto, a differenza dei raggi X o UV, le suddettee, soprattutto,. In più, non sono stati individuati dei veri e propri rischi per la salute, ma le misurazioni vengono ugualmente fatte per precauzione. Il limite di legge da rispettare c’è, ma i rischi per cui viene rispettato sono ancora ignoti.