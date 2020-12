Un tema davvero importante che non può essere trascurato nel percorso educativo di un giovane è quello della legalità. Ecco perché l’Agenzia delle Entrate continua e incrementa “Fisco e Scuola” Questo meraviglioso progetto ha come obbiettivo l’educazione alla legalità in campo fiscale.

Fisco e Scuola un progetto scolastico per i giovani di tutte le età

L’Agenzia delle Entrate da sempre ha come obbiettivo primario quello di diffondere la responsabilità contributiva in ogni cittadino che dovrebbe essere desideroso di assolvere ai suoi doveri contribuendo alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.

Come si sa il momento educativo più fertile è quello della crescita. Ecco perché é nato “Fisco e Scuola” un progetto in sinergia con la scuola che ha l’obbiettivo di educare fin da subito le nuove generazioni alla legalità fiscale.

“Fisco e Scuola” rende disponibili online contenuti didattici che spiegano in modo chiaro l’importanza di contribuire a livello fiscale. In altre parole le tasse servono per mantenere e migliorare quei servizi pubblici destinati ai cittadini che garantiscono un’equità sociale nonostante le differenze economiche.

“Fisco e Scuola” inoltre propone questi contenuti distinti per fasce di età a partire dalla scuola primaria. Oltre a guide pratiche rivolte ai docenti, sono presenti favole, fumetti, giochi e video che hanno l’obbiettivo di supportare l’arduo compito di educare.

Navigando in queste pagine gli alunni delle scuole posso trovare informazioni semplici, chiare e soprattutto sicure sul Fisco.

Dal 2002 le Direzioni regionali e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate promuovono incontri sulle materie fiscali nelle scuole. Dal 2004 “Fisco e Scuola” è il progetto che sta rendendo più efficace questo percorso.

Questo non è solo un progetto formativo, ma è un valido aiuto per docenti e genitori che cercano il meglio.

Con “Fisco e Scuola” l’Agenzia delle Entrate ha creato un vero e proprio ponte che avvicina e unisce i ragazzi alle scelte che dovranno affrontare in futuro.