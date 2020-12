Se hai problemi con la configurazione e l’accesso ai tuoi nuovi dispositivi Apple durante questo fine settimana festivo, non sei il solo. A quanto pare, Apple sta attualmente riscontrando un problema riguarda la sezione “Account e accesso iCloud” del suo sistema cloud.

Sulla pagina della società si legge che “alcuni utenti potrebbero riscontrare un problema con questo servizio” e che “solo alcuni utenti sono interessati dal problema”. Secondo AppleInsider, inoltre, sembra che il problema sia attivo già da alcune ore. Non è chiaro quanto sia diffuso il problema, quali dispositivi siano interessati o il tipo di problemi che sta causando.

Apple iCloud: il problema persiste per alcuni utenti

Gli utenti su Twitter hanno segnalato di avere difficoltà con l’attivazione del dispositivo e i mini HomePod, che potrebbero essere correlati. Un rapporto sui social media indica problemi con l’attivazione di un Apple Watch se hai già altri dispositivi Apple configurati. Il consiglio del supporto Apple è di attendere e riprovare più tardi. Questa sembra l’unica opzione a questo punto.

Questa interruzione si è presentata nel momento peggiore in quanto le persone non possono attivare e completare la configurazione dei nuovi dispositivi Apple ricevuti per le vacanze. Questo problema non riguarda solo le persone che tentano di attivare nuovi dispositivi, ma causa anche problemi di accesso ai dati archiviati su iCloud, come Foto.

Oltre all’Apple Watch 6, potresti aver scartato un nuovo iPhone 12 o forse un iPad Air 4 negli ultimi giorni e potresti riscontrare il problema. Speriamo che la situazione si risolva presto. Secondo la pagina Stato del sistema di Apple, non ci sono problemi con altre parti della rete iCloud e sembra che alcuni utenti siano in grado di attivare i propri dispositivi con successo.