Le offerte di Coop e Ipercoop sono davvero tra le migliori del periodo, proprio perché in grado di proporre al consumatore finale la possibilità di accesso a prezzi relativamente bassi, applicati su modelli dalla qualità complessivamente elevata.

Il risparmio parte e si diffonde esclusivamente presso i punti vendita fisici, tenete bene a mente che tutti gli sconti inclusi nell’articolo non saranno fruibili altrove in Italia o sul sito ufficiale. I prodotti sono comunque commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati a tutti gli effetti dal produttore e non da un operatore telefonico.

I codici sconto Amazon vi aiuteranno a risparmiare tantissimo, iscrivendovi al nostro canale Telegram li riceverete gratis sul vostro smartphone.

Coop e Ipercoop: quanti sconti per tutti

Sebbene la varietà degli sconti Coop e Ipercoop sia molto ampia, l’attenzione dell’azienda viene posta prima di tutto su un modello appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, parliamo infatti dello Huawei P40 Lite E.

Questi nasce con un handicap molto importante, alla pari di tutti i prodotti di casa Huawei, anche il suddetto non presenta i servizi Google, di conseguenza gli utenti si ritrovano costretti a fruire degli Huawei Mobile Services, in alternativa alle più diffuse applicazioni dell’azienda di Mountain view.

Il suo prezzo è comunque un punto importante, poichè l’acquisto sarà possibile a soli 139 euro, una cifra decisamente ridotta rispetto alla concorrenza attuale. Per scoprire le altre offerte del volantino Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che aprire le pagine sul sito.