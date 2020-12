Siete alla ricerca di nuove app per Android in sconto? Ecco una lista delle migliori, inserite di recente sul Play Store di Google.

Si parta con la Scalar Pro, una calcolatrice scientifica estremamente flessibile e molto avanzata con definizione degli argomenti dell’utente, grafici delle funzioni, programmazione degli script e molte altre caratteristiche.

La potete trovare sullo store al prezzo scontato di 1,09 euro.

Avete da sempre desiderato di imparare una nuova lingua straniera? Allora Learn Japanese Pro farà sicuramente al caso vostro: oltre 200 lezioni di grammatica e 5000 frasi per padroneggiare il giapponese.

La trovate sullo store al prezzo scontato di 1,99 euro.

Preoccupati per la sicurezza dei vostri file? Con EDS (Encrypted Data Store) potete risolvere una volta per tutte i vostri problemi. Si trova sul Play Store al prezzo scontato di 3,79 euro.

Per chi viaggia spesso non possiamo che consigliare Fuel Manager Pro, applicazione utile per verificare quanto si spenda per il rifornimento del carburante. Sul Play Store è in sconto a 1,39 euro.

I periodi prolungati di inattività fisica dovuti al lockdown hanno destabilizzato la vostra routine? Con GymACE Pro potete rimettervi in forma comodamente stando a casa e tenere traccia degli allenamenti.

Sul Play Store è disponibile in sconto al prezzo di 1,79 euro.

Un’altra applicazione alquanto interessante e che vi consigliamo di provare è FolderSync Pro, utilissima per una semplice sincronizzazione con l’archiviazione basata su cloud da e verso le cartelle locali sulle schede SD del dispositivo.

La trovate sul Play Store al prezzo scontato di 1,59 euro.